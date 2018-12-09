Пабло Мачин: "Севилья" потеряла два очка в игре с "Валенсией"

Главный тренер "Севильи" Пабло Мачин считает, что его команда должна была обыгрывать "Валенсию" в матче чемпионата Испании. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

– Если бы я не смотрел игру, то мог бы подумать, что ничья на выезде с сильной командой – это хороший результат, – цитирует AS Мачина. – Но с учетом того, как мы играли в первом тайме, как забили, как упустили победу, есть ощущение, что "Валенсия" набрала одно очко, а мы потеряли два. Мы были близки к победе и заслуживали ее. Нужно до последнего бороться за результат, цепляясь и кусаясь.