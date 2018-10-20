Пабло Мачин: "Севилья" не будет играть с "Барселоной" на ничью"

Главный тренер "Севильи" Пабло Мачин отметил, что его команда будет играть на победу в матче чемпионата Испании с "Барселоной". Каталонцы не знают побед на протяжении четырех матчей, а "Севилья" возглавляет турнирную таблицу ла лиги.

– Матч обещает быть красивым. Он имеет огромное значение, – цитирует El Desmarque Мачина. – Мы стали лидерами и хотим удержаться на первом месте до финального свистка. Я никогда не играю на ничью и считаю, что мы можем добиться положительного результата на любом стадионе. Мы будем играть с одной из лучших команд в мире, с лучшими футболистами в мире. Но всегда есть возможность выиграть.