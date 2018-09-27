Пабло Мачин: "Матч с "Реалом" достоин того, чтобы его надолго запомнили"

Главный тренер "Севильи" Пабло Мачин остался доволен победой в матче чемпионата Испании с "Реалом" (3:0). По его словам, эта игра надолго запомнится болельщикам.

– Этот вечер принес массу удовольствия и запомнится надолго, – цитирует AS Мачина. – "Реал" нечасто удается обыгрывать. Так что подобные матчи достойны, чтобы их помнили. Публика получала удовольствие от первой до последней минуты. Это невероятный вечер для жителей Севильи. Жаль, что матч не в выходные прошел, чтобы праздник был продлен.