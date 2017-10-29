09:34 | Футбол — Испания

Пабло Мачин: "Барселона" больше зависит от Месси, чем "Реал" - от Роналду"


Главный тренер "Жироны" Пабло Мачин отметил, что его команда не будет специально опекать нападающего "Реала" Криштиану Роналду в предстоящем матче чемпионата Испании. По его словам, у мадридцев хватает опасных игроков.

– У "Реала" много отличных игроков, – цитирует A Bola Мачина. – У "Барселоны", например, большая зависимость от Месси, чем у "Реала" – от Роналду. Просто посмотрите на статистику. Если "Барселона" не забивает, Месси берет на себя игру. У "Реала" есть много вариантов для создания голевых моментов. Там все забивают. Нужно остановить всю команду.

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