Отсутствие Месси и Неймара на тренировке "Барселоны" не было скандалом

Первая тренировка "Барселоны" после поражения от "Ювентуса" (3:0) в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов прошла без участия нападающих Лионеля Месси и Неймара, сообщает Marca. Испанская газета утверждает, что отношения между главным тренером каталонцев Луисом Энрике и командой ухудшились после его заявления на пресс-конференции о недостаточной интенсивности игры своих подопечных.

Луис Энрике был как никогда эмоциональным на пресс-конференции в Турине и даже назвал игру сине-гранатовых в первом тайме "импотенцией". По возвращении в Барселону тренер провел получасовой разговор футболистами о поражении в Италии, а последующая тренировка прошла без участия Месси и Неймара.

Однако ничего скандального в отсутствии латиноамериканцев в тренировке нет. Месси и Неймар занимались по индивидуальной программе в тренажерном зале, что происходит довольно часто на следующий день после матчей. Занятия в зале вместо восстановительной тренировки являются стандартной практикой для Месси сразу после выездных матчей.

Дать отдых Неймару - вполне ожидаемое решение Луиса Энрике с учетом того, что бразилец не сыграет в следующем матче против "Реал Сосьедад". Неймар теперь готовится сразу к ответной встрече с "Ювентусом". В испанском чемпионате нападающий получил трехматчевую дисквалификацию. Одну игру он пропустит за две желтые карточки в прошлом матче с "Малагой", а еще две встречи дисквалификации, включая класико, Неймар заработал за неспортивное поведение - саркастические аплодисменты судье после своего удаления.