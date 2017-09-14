Отступные в новом контракте Иско с "Реалом" - 700 миллионов евро

В новом контракте полузащитника "Реала" Иско будут прописаны отступные в размере 700 миллионов евро, информирует Marca. Ранее клуб официально подтвердил продление соглашения с хавбеком. Новый контракт сторон будет рассчитан до лета 2022 года. Действующий контракт футболиста истекает следующим летом.

Отмечается, что Иско поставит свою подпись под новым контрактом 15 сентября, после чего на стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоится пресс-конференция игрока и представителей клуба.