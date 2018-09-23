Откровенная фотография жены бывшего игрока "Зенита". В шоке даже он сам

Жена бывшего защитника "Зенита" Эсекиэля Гарая Тамара в своем Инстаграме опубликовала откровенное фото на природе. Супруга футболиста сфотографировалась на горе обнаженная.

Сам Гарай был удивлен поступку жены не меньше остальных подписчиков. Аргентинский защитник "Валенсии", который вместе с женой воспитывает двух детей, откровенно написал об этом в комментариях.

"Женщина свободна. Я голая, потому что хочу. Я обнажаюсь, потому что никому не причиняю вреда. Я голая, потому что я не другая. Я голая, потому что я свободна", – написала Тамара в Инстаграме.

"Я и не знал, что живу в одном доме с таким сокровищем", – написал Гарай в комментарии под ее фотографией.