08:05 5 августа | Футбол — Испания

Отец Неймара: "Барселона" потеряла мою поддержку после отказа выплатить мне 26 миллионов евро"

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Отец нападающего "ПСЖ" Неймара подтвердил, что "Барселона" не будет выплачивать 26 миллионов. Ранее в СМИ сообщалось о том, что он планирует получить от клуба средства за продление контракта. Бразилец подписал с каталонским клубом новое соглашение в прошлом году. Контракт футболиста с каталонцами был рассчитан до лета 2021 года.

- Мне не заплатили, и я ничего не смог с этим поделать, - цитирует AS отца Неймара. - Не заниматься же мне шантажом. После этого "Барселона" потеряла мою поддержку. Они хотели, чтобы я уговорил его остаться, а в итоге получил такое отношение. Пункт о бонусе был частью контракта. Благодаря ему была увеличена сумма отступных. Мы обсуждали этот момент. 

Напомним, вчера прошла презентация Неймара в "ПСЖ". Футболист перешел в парижский клуб за 222 миллиона евро.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Непорочный как ТИ

мда, это вам не кристальный берды и его мужыкы

23:13 5 августа

GoaLapagos

ТЕБЕ ПРИ ПОДПИСАНИИ НАКИНУЛИ НЕХИЛО, ТАК ЧТО ПРИТИХНИ

15:57 5 августа

Гелендваген Бердыева

Все это не хорошо закончится, откуда такие деньжища? Расходы соответствуют доходам клуба?

11:29 5 августа

freeman_2048

"Уэф, ты когда-нибудь видел, чтобы такой маленький пацак был таким меркантильным кю?"

11:00 5 августа

armi

Папаша когда-нибудь подавится башлями.

11:00 5 августа

Slim Taller

Такие же душоночки у барселонских махинаторов.Неймар переходил в клуб якобы за 67 миллионов,хотя,как выяснилось,только отцу Неймара заплатили дополнительно 40 миллионов.Наверняка,были и другие соглашения.

10:03 5 августа

маленький пони

жалкая душоночка

08:59 5 августа