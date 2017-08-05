Отец Неймара: "Барселона" потеряла мою поддержку после отказа выплатить мне 26 миллионов евро"

Отец нападающего "ПСЖ" Неймара подтвердил, что "Барселона" не будет выплачивать 26 миллионов. Ранее в СМИ сообщалось о том, что он планирует получить от клуба средства за продление контракта. Бразилец подписал с каталонским клубом новое соглашение в прошлом году. Контракт футболиста с каталонцами был рассчитан до лета 2021 года.

- Мне не заплатили, и я ничего не смог с этим поделать, - цитирует AS отца Неймара. - Не заниматься же мне шантажом. После этого "Барселона" потеряла мою поддержку. Они хотели, чтобы я уговорил его остаться, а в итоге получил такое отношение. Пункт о бонусе был частью контракта. Благодаря ему была увеличена сумма отступных. Мы обсуждали этот момент.

Напомним, вчера прошла презентация Неймара в "ПСЖ". Футболист перешел в парижский клуб за 222 миллиона евро.