Отец Месси провел переговоры с "Манчестер Сити"

Отец нападающего "Барселоны" Лионеля Месси провел встречу со спортивным директором "Манчестер Сити" Чики Бегиристайном. Как сообщает Abola, он обсудил возможный трансфер аргентинца в английский клуб.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" готов заплатить 300 миллионов евро за 30-летнего форварда. Действующий контракт Месси с "Барселоной" рассчитан до конца сезона-2017/18. Отметим, что в начале июля "Барселона" объявила о том, что договорилась с Месси о новом соглашении.

Месси - в "Ман Сити" за 300 миллионов. Станет ли фантазия реальностью?