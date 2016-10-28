Отец Игуаина: "Ювентус" заплатил за сына 90 миллионов? Это не проблема Гонсало"

Хорхе Игуаин, отец нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина, заявил, что его сын счастлив вновь выступать за топ-клуб. Минувшим летом аргентинец сменил "Наполи" на "Ювентус" за 90 миллионов евро. Данный трансфер вызвал негодование неаполитанских болельщиков, призвавших стереть из клубной истории Игуаина.

– Сын испытывает счастье от выступлений за "Ювентус", – цитирует Tuttosport Игуаина. – Он рад быть частью одного из топ-клубов мира. Считаю, что "Ювентус" находится на одном уровне с "Реалом", за который сын выступал ранее.

90 миллионов? Эта сумма была прописана в контракте Гонсало с "Наполи". "Ювентус" решил ее выплатить, и это не вопрос и не проблема моего сына. В Неаполе к Гонсало всегда относились очень хорошо. Мы понимаем злость фанатов клуба, но она не должна переходить определенных рамок.