Отец Эмерика Ляпорта уверен, что игрок не выбрал бы сборную Испании

Лионель Ляпорт, отец защитника "Атлетика" Эмерика Ляпорта, выразил радость по поводу первого в карьере сына вызова в сборную Франции. Он опроверг слухи о готовности защитника играть за сборную Испании.

– Я горжусь тем, что Эмерик попал в сборную, – цитирует L’Equipe Ляпорта-старшего. – Некоторые журналисты хотели навредить ему. Тренер сборной Испании Лопетеги хотел его видеть в команде. Но в Испании в центре обороны есть Пике и Рамос. Испания хотела бы заполучить Эмерика, но он француз. Для моего сына было бы немыслимо выбрать Испанию.