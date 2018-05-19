Отец Алабы: "Все знают, что "Реал" интересуется Давидом. Посмотрим, что случится летом"

Отец защитника "Баварии" Давида Алабы Джордж заявил об интерес к своему сыну со стороны "Реала".

"Все знают, что "Реал" серьезно заинтересован в Давиде - цитирует Джорджа Алабу AS. - Но сейчас мы не можем ничего сказать. Посмотрим, что случится летом. Сейчас не время рассказывать, кто заинтересован в нем. Интерес "Реала" ни для кого не является секретом. Но нужно подождать до окончания сезона.

В текущем сезоне 25-летний австриец провел 23 матча в бундеслиге и забил два мяча при трех голевых передачах.