09:14 | Футбол — Испания

Отец Алабы: "Все знают, что "Реал" интересуется Давидом. Посмотрим, что случится летом"


Отец защитника "Баварии" Давида Алабы Джордж заявил об интерес к своему сыну со стороны "Реала".

"Все знают, что "Реал" серьезно заинтересован в Давиде - цитирует Джорджа Алабу AS.  - Но сейчас мы не можем ничего сказать. Посмотрим, что случится летом. Сейчас не время рассказывать, кто заинтересован в нем. Интерес "Реала" ни для кого не является секретом. Но нужно подождать до окончания сезона.

В текущем сезоне 25-летний австриец провел 23 матча в бундеслиге и забил два мяча при трех голевых передачах.

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2017-2018/

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