Оскар Руджери: "Месси больше не надо играть за "Барселону" в этом сезоне"

Экс-игрок сборной Аргентины Оскар Руджери отметил, что нападающему Лионелю Месси стоит поберечь себя перед чемпионатом мира-2018. По его словам, форварду необходимо отказаться от игр за "Барселону", которая за пять туров до конца чемпионата опережает "Атлетико" на 12 очков.
- Разве "Барселона" может упустить титул, если Месси не будет играть? - приводит Fox Sports слова Руджери. - Он должен позвонить президенту клуба и сказать: "Это мой чемпионат мира. Я намерен посвятить себя сборной". Думаю, за ним последуют все остальные игроки.
Солёный
Ну вообще-то это невыполнение контрактных обязательств... и потом, по закону подлости (футбол не прощает таких), получит травму на тренировке сборной перед началом чемпионта ))))))))
17:49 20 апреля
Генри Морган
Он конечно, может не играть. Только это чревато потерей физической формы. А с плохими кондициями хорошо выступить на любом World Cup весьма проблематично. В общем, чреват такой отдых. Он может дорого обойтись сборной Аргентины.
16:26 20 апреля
HAZELSAMARA
Ну тогда ему и зарплату за этот месяц простоя не платить.
22:35 19 апреля
баламошка
А чё, забавная идейка) Заодно это был бы смачный плевок в лицо чемпионата Испании от каталашек)
22:27 19 апреля