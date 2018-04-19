Оскар Руджери: "Месси больше не надо играть за "Барселону" в этом сезоне"

Экс-игрок сборной Аргентины Оскар Руджери отметил, что нападающему Лионелю Месси стоит поберечь себя перед чемпионатом мира-2018. По его словам, форварду необходимо отказаться от игр за "Барселону", которая за пять туров до конца чемпионата опережает "Атлетико" на 12 очков.

- Разве "Барселона" может упустить титул, если Месси не будет играть? - приводит Fox Sports слова Руджери. - Он должен позвонить президенту клуба и сказать: "Это мой чемпионат мира. Я намерен посвятить себя сборной". Думаю, за ним последуют все остальные игроки.