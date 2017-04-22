21:54 | ФУТБОЛ — Испания

"Осасуна" упустила преимущество в два мяча в матче со "Спортингом"

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В матче 33-го тура чемпионата Испании "Осасуна" сыграла вничью с хихонским "Спортингом" – 2:2.

Чемпионат Испании

Ла Лига

33-й тур

"Осасуна" – "Спортинг" – 2:2 (1:0)

Голы: Мере, 19 – в свои ворота (1:0). Кодро, 72 (2:0). Канелья, 79 (2:1). Кастро, 81 (2:2).

"Осасуна": Сиригу, Вуядинович (Мондрагон, 9), Фуэнтес, Карлос Клерк, Буньюэль, Ойер, Торрес (Де лас Куэвас, 75), Тьенса (Мерида Перес, 56), Чаушич, Кодро, Леон.

"Спортинг": Куэльяр, Канелья, Бабен, Дуглас, Мере, Кармона (Родригес Ромеро, 63), Альварес (Кастро, 70), Мойсес Гомес, Весга, Чоп, Бурги (Акрам Афиф, 89).

Предупреждения: Мойсес Гомес, 36. Альварес, 45+1. Тьенса, 49. Мере, 62. Бурги, 71. Кодро, 75. Фуэнтес, 90+1.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/

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