"Осасуна" - лидер большой пятерки по игровому времени местных футболистов

Портал Football Observatory опубликовал данные исследования по игровому времени футболистов в клубах "Большой пятерки". "Осасуна" является лидером по времени на поле местных игроков (местными считаются обладатели паспорта страны, в которой играют). В общей сложности испанцы провели в ее составе 97 процентов времени в чемпионате страны.

Аутсайдером в Европе явлется "Удинезе", за который итальянцы отыграли в серии A всего 1 процент времени.

Больше всего иностранных футболистов задействовано в английских клубах. Всего четыре команды - "Борнмут", "Бернли", "Кристал Пэлас" и "Эвертон" задействуют англичан более 50 процентов времени.

Примечательно, что оба испанских гранда - "Реал" и "Барселона" - задействуют испанских футболистов одинаковое количество времени - по 41 проценту.

Самым "французским" клубом является "Нанси" - 92 процента времени, самым "немецким" - "Фрайбург" (84 процента), самым "итальянским" - "Сассуоло" (86 процентов). Меньше всего французов в лиге 1 задействует "ПСЖ" (35 процентов), англичан в премьер-лиге меньше всего у "Уотфорда" (9 процентов), испанцев в ла лиге - у "Севильи" (27 процентов), немцев в бундеслиге - у "Аугсбурга" (17 процентов).