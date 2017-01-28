00:35 28 января | ФУТБОЛ — Испания

"Осасуна" и "Малага" поделили очки

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"Осасуна" и "Малага" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Испании - 1:1. На гол Горана Чаушича гости во второй половине ответили точным выстрелом Игнасио Камачо. Памплонцы поднялись с последнего места в турнирной таблице на 19-е.

Чемпионат Испании

Ла лига

20-й тур 

"Осасуна" - "Малага" - 1:1 (0:0)

Голы: Чаушич, 76 (1:0). Камачо, 79 (1:1). 

Нереализованный пенальти: Сантос (Малага), 19 (вратарь)

"Осасуна": Марио, У.Гарсия, Карлос Клерк, Дав.Гарсия, Ойер, Торрес (Де лас Куэвас, 76), Чаушич, Беренгер, И.Гарсия, Риера (Кодро, 46), Леон (Хайме Ромеро, 83).

"Малага": Камени, Демикелис, Росалес, Эрнандес, Кастро, Камачо, Ресио (Шарлес, 46), Хуан Карлос, Аньор (Кеко, 55), Пабло Форнальс, Сантос (Онтиверос, 79).

Предупреждение: Марио, 19. 

Судья: Де Бургос Бенгоэча.

27 января. Памплона. Стадион El Sadar Stadium.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/

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