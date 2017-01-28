"Осасуна" и "Малага" поделили очки

"Осасуна" и "Малага" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Испании - 1:1. На гол Горана Чаушича гости во второй половине ответили точным выстрелом Игнасио Камачо. Памплонцы поднялись с последнего места в турнирной таблице на 19-е.

Чемпионат Испании

Ла лига

20-й тур

"Осасуна" - "Малага" - 1:1 (0:0)

Голы: Чаушич, 76 (1:0). Камачо, 79 (1:1).

Нереализованный пенальти: Сантос (Малага), 19 (вратарь)

"Осасуна": Марио, У.Гарсия, Карлос Клерк, Дав.Гарсия, Ойер, Торрес (Де лас Куэвас, 76), Чаушич, Беренгер, И.Гарсия, Риера (Кодро, 46), Леон (Хайме Ромеро, 83).

"Малага": Камени, Демикелис, Росалес, Эрнандес, Кастро, Камачо, Ресио (Шарлес, 46), Хуан Карлос, Аньор (Кеко, 55), Пабло Форнальс, Сантос (Онтиверос, 79).

Предупреждение: Марио, 19.

Судья: Де Бургос Бенгоэча.

27 января. Памплона. Стадион El Sadar Stadium.