Операция Бериссо прошла успешно

Операция главного тренера "Севильи" Эдуардо Бериссо прошла успешно, информирует пресс-служба испанского клуба. Возвращение специалиста к работе зависит от его восстановления после хирургического вмешательства. В отсутствие главного тренера командой будет руководить его помощник Эрнесто Маркуччи.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно о том, что аргентинский специалист болен раком. Медицинская служба "Севильи" сообщила о том, что Эдуардо Бериссо был поставлен диагноз аденокарцинома предстательной железы.

У главного тренера "Севильи" рак. Команда и весь мир спорта с ним