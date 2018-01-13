Олунга стал первым кенийцем, оформившим хет-трик в ла лиге

"Жирона" забила шесть безответных мячей в ворота "Лас-Пальмаса" в матче 19-го тура чемпионата Испании. Три гола после выхода на замену на свой счет записал нападающий "бело-красных" Майкл Олунга. Таким образом, кениец стал первым футболистом своей страны, который сумел оформить хет-трик в ли лиге.

В этом сезоне Олунгу провел за "Жирону" 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. Отметим, что все результативные действия 23-летний кениец совершил в сегодняшней игре.