Олег Саленко: "Удивлен, что история с трансфером Зозули стала скандальной"

Экс-нападающий сборной России Олег Саленко выразил поддержку нападающему "Бетиса" Роману Зозуле, чей переход в "Райо Вальекано" сорвался после подписания всех документов. Напомним, что "пчелы" отменили аренду Зозули в связи с требованием болельщиков, которые заподозрили игрока в приверженности к нацистским взглядам. Теперь украинец не сможет выходить на поле, потому что был заявлен в этом сезоне за три разных клуба.

– Удивлен, что эта история переросла в скандал, – цитирует EFE Саленко. – Когда я выступал в Испании, футбол не смешивали с политикой. Меня беспокоит будущее Зозули. Надеюсь, что ФИФА и Королевская федерация футбола Испании (RFEF) примут правильное решение.