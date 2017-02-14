17:23 | ФУТБОЛ — Испания

Олег Саленко: "Удивлен, что история с трансфером Зозули стала скандальной"

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Экс-нападающий сборной России Олег Саленко выразил поддержку нападающему "Бетиса" Роману Зозуле, чей переход в "Райо Вальекано" сорвался после подписания всех документов. Напомним, что "пчелы" отменили аренду Зозули в связи с требованием болельщиков, которые заподозрили игрока в приверженности к нацистским взглядам. Теперь украинец не сможет выходить на поле, потому что был заявлен в этом сезоне за три разных клуба.

– Удивлен, что эта история переросла в скандал, – цитирует EFE Саленко. – Когда я выступал в Испании, футбол не смешивали с политикой. Меня беспокоит будущее Зозули. Надеюсь, что ФИФА и Королевская федерация футбола Испании (RFEF) примут правильное решение.

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Материалы REN-TV

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