21:04 | ФУТБОЛ — Испания

Окружение Месси опровергло информацию о желании игрока покинуть "Барселону"

0
0
0
 
Лионель МЕССИ.Месси и "Барселона": будет ли новый контракт?

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси не сообщал руководству клуба о желании покинуть команду, информирует Goal.com со ссылкой на окружение футболиста.

Ранее появилась информация о том, что форвард уведомил руководителей клуба о нежелании продлевать контракт, который истекает летом 2018 года.

Также опровергнута и новость о том, что Месси попросил своего отца и агента Хорхе не выходить на связь с представителями "Барселоны", которые якобы призывали его не принимать необдуманных решений.

0
0
0
Материалы REN-TV

Гиви наступает из Приднестровья...

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Женщину-трансгендера отправляют в мужское СИЗО в Москве...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ