Окружение Месси опровергло информацию о желании игрока покинуть "Барселону"

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси не сообщал руководству клуба о желании покинуть команду, информирует Goal.com со ссылкой на окружение футболиста.

Ранее появилась информация о том, что форвард уведомил руководителей клуба о нежелании продлевать контракт, который истекает летом 2018 года.

Также опровергнута и новость о том, что Месси попросил своего отца и агента Хорхе не выходить на связь с представителями "Барселоны", которые якобы призывали его не принимать необдуманных решений.