"Оказывается, место в клубе можно купить за деньги". Профсоюз испанских футболистов выступил против аравийцев

В воскресенье вечером стало известно, что Министерство спорта и Федерация футбола Саудовской Аравии заключили соглашение с испанской ла лигой, по которому девять аравийских игроков (шестеро из них - члены национальной команды, которой предстоит сыграть против сборной России на ЧМ-2018 - прим. "СЭ") на ближайшие полгода будут арендованы клубами, выступающими в первом и втором испанских дивизионах.

Клубы не будут платить за аренду футболистов. Более того, некоторые источники утверждают, что все расходы по этому соглашению будет нести аравийская футбольная федерация. Через некоторое время последовал ответ профсоюза испанских футболистов. В нем профсоюз открыто дает понять высокую степень недовольства происходящим.

- Мы понятия не имели, что готовится что-то подобное, - цитирует El Confidencial президента профсоюза Давида Агансо. - Никто не спрашивал нашего мнения об этом - просто сообщили как данность. Это взгляд на футбол с позиции бизнеса, а не спортивных интересов. Больше всего меня волнует тот факт, что, оказывается, можно просто заплатить деньги и занять свободное место в клубной системе - даже в ущерб развитию испанских футболистов.

Есть множество молодых игроков, воспитанников академий, которые мечтают играть в высшем дивизионе за команду из своего города, и мне бы хотелось, чтобы эти свободные места предназначались для них, а не для кого угодно, кто может заплатить за себя.

Fahad Al-Muwallad se incorpora al Levante UD cedido hasta el final de temporada https://t.co/rASOrEmBrR pic.twitter.com/UQsT1AFPfE – Levante UD (@LevanteUD) 21 января 2018 г

Отметим, что детали соглашения между ла лигой и футбольной федерацией Саудовской Аравии до сих пор до конца не ясны. По данным El País, клубы могут получить до пяти миллионов евро за полугодичную стажировку каждого аравийца. (Егор БЫЧКОВ)