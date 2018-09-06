Одноклубник Промеса получил тяжелую травму на тренировке

Полузащитник "Севильи" Максим Гоналон получил тяжелую травму на одной из тренировок. У 29-летнего француза был диагностирован перелом малоберцовой кости правой ноги.

🏥El TAC realizado a @MaxGonalons tras un golpe, confirma que el jugador sufre una fractura en la cabeza del peroné de su pierna derecha.



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Этим летом Гоналон перешел в "Севилью" из "Ромы" на правах аренды. В составе андалусийцев он провел 4 игры и отметился одним голом.

"Севилья" является соперником "Краснодара" по групповому этапу Лиги Европы.

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