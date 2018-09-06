Одноклубник Промеса получил тяжелую травму на тренировке

Полузащитник "Севильи" Максим Гоналон получил тяжелую травму на одной из тренировок. У 29-летнего француза был диагностирован перелом малоберцовой кости правой ноги.
🏥El TAC realizado a @MaxGonalons tras un golpe, confirma que el jugador sufre una fractura en la cabeza del peroné de su pierna derecha.– Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 6 сентября 2018 г.
Más información ➡️ https://t.co/MqHhIWeS67#vamosmisevilla pic.twitter.com/PFP4St0Spn
Этим летом Гоналон перешел в "Севилью" из "Ромы" на правах аренды. В составе андалусийцев он провел 4 игры и отметился одним голом.
"Севилья" является соперником "Краснодара" по групповому этапу Лиги Европы.