Одна из улиц возле клубной базы "Реала" будет названа в честь Ди Стефано

В честь легенды "Реала" Альфредо Ди Стефано будет названа одна из улиц, располагающаяся возле клубной базы в Вальдебебас, сообщает Marca. Соответствующее решение было утверждено властями региона.

Отметим, что внутри базы мадридцев установлен памятник великому форварду, а стадион "Кастильи" (вторая команда "Реала") носит название Estadio Alfredo Di Stéfano.

Напомним, что 5 июля 2014 года уроженец Аргентины 88-летний Ди Стефано пережил остановку сердца, после чего впал в кому. 7 июля двукратный обладатель "Золотого мяча" умер в одной из больниц Мадрида.