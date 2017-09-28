Объявить вотум недоверия президенту "Барселоны" Бартомеу не удалось

Инициатор объявления вотума недоверия президенту "Барселоны" Хосепу Марии Бартомеу Агусти Бенедито отказался от своей затеи. Как сообщает El Mundo Depоrtivo, Бенедито, который ранее боролся за должность президента "Барселоны", не собрал нужного числа подписей и вынужден был свернуть кампанию против Бартомеу.

Он смог собрать 12504 подписи, но их оказалось мало для начала процедуры объявления вотума недоверия Бартомеу. В итоге Бенедито пришлось официально закончить работу над этой кампанией и уничтожить собранные подписи в присутствии адвоката.