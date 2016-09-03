Нынешний состав "Реала" - лучший за последние 20 лет

Нынешний состав "Реала" является лучшим за последние 20 лет. К такому выводу пришло издание Marca по итогам опроса на своем официальном сайте. Более чем 8,5 тысяч читателей или 28 процентов от общего числа голосовавший согласны с президентом клуба Флорентино Пересом по поводу качества нынешнего состава. Руководитель считает, что на данный момент собрана великолепная команда, которую улучшить просто нельзя.

На втором месте оказался "Реал" образца сезона-2002/03, в котором играл нынешний наставник клуба Зинедин Зидан.

Третье место занимает состав-2013/14, который под руководством Карло Анчелотти завоевал 10-й Кубок чемпионов.

Отметим, что по сравнения с прошлым годом состав "Реала" изменился несущественно. В команду пришли Альваро Мората и Марко Асенсио, а ушел Хесе.