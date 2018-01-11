"Нумансия" ушла от поражения в матче с "Реалом"

"Реал" на своем поле сыграл вничью с "Нумансией" в матче 1/8 финала Кубка Испании. Команды забили по 2 гола.
В первой встрече мадридцы выиграли со счетом 3:0, поэтому вышли в 1/4 финала.
Кубок Испании
1/8 финала
Ответный матч
"Реал" - "Нумансия" - 2:2 (1:1)
Голы: Васкес, 10 (1:0). Гильермо Фернандес, 45 (1:1). Васкес, 59 (2:1). Гильермо Фернандес, 82 (2:2).
"Реал": Касилья, Начо, Карвахаль (Хакими, 46), Вальехо, Эрнандез, Ковачич, Себальос, Льоренте, Асенсио (Иско, 63), Васкес, Майораль (Каземиру, 77).
Предупреждение: Каземиру, 87.
Удаление: Кальво (Н), 90+2.
Судья: Мунуэра Монтера.
10 января. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".
karlikf1
Вот ведь как у них, у профессионалов: предоставили человеку шанс в кубковой игре, он его использовал. Я имею в виду этого Васкеса. Кто такой этот Г. Фернандес, я не знаю, поэтому рассуждаю только о Васкесе. Нападающий, сидит за спинами К. Роналду, Бенземы, Бейла. Дали шанс - носом землю рой, стелись, доказывай тренеру своё право на место в составе! Молодец, неважно даже, что вничью сыграли, хотя конечно лучше бы победили. ___ А что у нас в кубковых играх? А то, что смотришь порой на составы клубов высшей лиги, играющих с командами рангом пониже, смотришь на эти кубковые игры и возникает мысль в голове, что им оказ-ся ничего доказывать и не надо, они оказ-ся всем всё уже доказали в футболе, им и на лавке сейчас неплохо. Возьмите любой клуб из вышки, которые вылетели в этом, прошлом. позапрошлом году из Кубка - кому шанса не дали, кто вправе сказать, что тренер меня в упор не видит? Всем даётся шанс, используй его на поле, а не в жалобных и обидчивых интервью разным газетёнкам.
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