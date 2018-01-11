"Нумансия" ушла от поражения в матче с "Реалом"

"Реал" на своем поле сыграл вничью с "Нумансией" в матче 1/8 финала Кубка Испании. Команды забили по 2 гола.

В первой встрече мадридцы выиграли со счетом 3:0, поэтому вышли в 1/4 финала.

Кубок Испании

1/8 финала

Ответный матч

"Реал" - "Нумансия" - 2:2 (1:1)

Голы: Васкес, 10 (1:0). Гильермо Фернандес, 45 (1:1). Васкес, 59 (2:1). Гильермо Фернандес, 82 (2:2).

"Реал": Касилья, Начо, Карвахаль (Хакими, 46), Вальехо, Эрнандез, Ковачич, Себальос, Льоренте, Асенсио (Иско, 63), Васкес, Майораль (Каземиру, 77).

Предупреждение: Каземиру, 87.

Удаление: Кальво (Н), 90+2.

Судья: Мунуэра Монтера.

10 января. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".