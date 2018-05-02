Новый тренер "Севильи" месяц будет работать в команде бесплатно

Исполняющий обязанности главного тренера "Севильи" Хоакин Капаррос, отметил что до конца сезона не будет получать зарплату. 28 апреля 62-летний специалист сменил Винченцо Монтеллу на посту рулевого команды.



- Признаться, даже не думал, что "Севилья" мне должна что-то выплачивать, - цитирует Football Espana слова Капарроса. - Мой контракт рассчитан всего на месяц, а команде осталось провести три матча. В связи с этим никаких расходов на меня не будет.



Напомним, Капаррос уже тренировал "Севилью" с 2000 по 2005 год и в первый же сезон вывел ее из второго дивизиона в высший.