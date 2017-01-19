Новый контракт Месси сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси готов принять предложение клуба о продлении контракта. Как сообщает sport.es, аргентинец доволен проектом нового соглашения, которое сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире. Сейчас этот статус принадлежит его соотечественнику Карлосу Тевесу, который в китайском "Шанхай Шэньхуа" зарабатывает более 700 тысяч евро в неделю.
Ожидается, что новый контракт Месси будет предложен до конца января. Соглашение будет рассчитано до конца карьеры форварда.
Zangezi
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22:00 19 января