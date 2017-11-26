Новое чудо от "Севильи". Сверхволевая победа над "Вильярреалом"

В матче 13-го тура чемпионата Испании "Севилья" на выезде одолела "Вильярреал" со счетом 3:2. К 53-й минуте хозяева вели в счете 2:0 благодаря голам нападающих Седрика Бакамбу и Карлоса Бакки, но мячи защитника Клемана Лангле, а также полузащитников Франко Васкеса и Эвера Банеги принесли андалусийцам три очка. Победный гол гости забили на 78-й минуте.

Напомним, что вторник в игре 5-го тура группового турнирна Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:3) севильцы уступали со счетом 0:3 после первых 45 минут встречи. но смогли во втором тайме вырвать ничейный результат, забив третий гол в добавленное время.

Отметим, что игрок сборной России Денис Черышев не был включен в заявку "Вильярреала" на этот матч.

"Севилья" занимает пятое место, набрав 25 очков, "Вильярреал", в активе которого 21 очко, расположился на шестой строчке.

Чемпионат Испании

Ла лига

13-й тур

"Вильярреал" - "Севилья" - 2:3 (1:0)

Голы: Бакамбу, 19 (1:0). Бакка, 53 (2:0). Лангле, 56 (2:1). Васкес, 57 (2:2). Банега, 78 - с пенальти (2:3).

"Вильярреал": Барбоса, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Сориано (Сансоне, 69), Тригерос (Пау Торрес, 84), Пабло Форнальс, Эрнандес (Герра, 48), Бакамбу, Бакка.

"Севилья": Рико, Меркадо, Кароль, Лангле, Банега, Писарро, Сарабия (Хесус Навас, 90), Васкес (Крун-Дели, 68), Гайс, Корреа, Муриэль (Гансу, 90+3).

Предупреждения: Виктор Руис, 23. Герра, 55. Писарро, 66. Банега, 72. Корреа, 86. Хауме, 90+2.

Удаление: Виктор Руис, 77.

Судья: Альберола Рохас.

26 ноября. Вильярреал. Стадион Estadio de la Ceramica.

Турнирная таблица чемпионата Испании //

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