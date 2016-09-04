15:50 | ФУТБОЛ — Испания

Ноэль Ле Грэ: "Желаю Ляпорту удачи в сборной Испании, но он неправ"

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Президент Федерации футбола Франции (ФФФ) Ноэль Ле Грэ считает, что защитник "Атлетика" Эмерик Ляпорт будет не прав, если примет решение выступать за сборную Испании. Футболист родился во Франции, но с юных лет играет в Испании.

- Читал в испанской газете, что Ляпорт планирует играть за Испанию, - цитирует L'Equipe Ле Грэ. - Что ж, желаю ему удачи, но думаю, что он неправ. Дешам не мог взять его на Euro-2016, так как он получил травму, хотя у него был очень хороший сезон в "Атлетике". Не будем оказывать давление на тренера. Если Лапорт хочет быть испанцем, то это его дело. 

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