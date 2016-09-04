Ноэль Ле Грэ: "Желаю Ляпорту удачи в сборной Испании, но он неправ"

Президент Федерации футбола Франции (ФФФ) Ноэль Ле Грэ считает, что защитник "Атлетика" Эмерик Ляпорт будет не прав, если примет решение выступать за сборную Испании. Футболист родился во Франции, но с юных лет играет в Испании.

- Читал в испанской газете, что Ляпорт планирует играть за Испанию, - цитирует L'Equipe Ле Грэ. - Что ж, желаю ему удачи, но думаю, что он неправ. Дешам не мог взять его на Euro-2016, так как он получил травму, хотя у него был очень хороший сезон в "Атлетике". Не будем оказывать давление на тренера. Если Лапорт хочет быть испанцем, то это его дело.