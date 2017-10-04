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15:33 | Футбол — Испания

Ньигес Сауль: "Пике нельзя критиковать, его нельзя обвинять ни в чем"

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Полузащитник сборной Испании Ньигес Сауль призвал испанских фанатов прекратить освистывать Жерара Пике​. Ранее Пике в резкой форме высказался о действиях испанских властей, препятствовавших референдуму о независимости Каталонии. После этого у болельщики освистали футболиста.

– Слышать, что товарища по команде освистывают... нам не нравится, – цитирует El Mundo Сауля. – В сборной Испании на данный момент мы не просто думаем о футболе, и это сложно для всех. Пике нельзя критиковать, его нельзя обвинять ни в чем, и нужно поддерживаете его как футболиста, даже если ваше мнение не совпадает с его. Его страница в Твиттере? Лично я бы так не делал, но это я и все разные.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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S@t

Будет играть за сборную Каталонии, наверное...

15:40