Ньигес Сауль: "Пике нельзя критиковать, его нельзя обвинять ни в чем"

Полузащитник сборной Испании Ньигес Сауль призвал испанских фанатов прекратить освистывать Жерара Пике​. Ранее Пике в резкой форме высказался о действиях испанских властей, препятствовавших референдуму о независимости Каталонии. После этого у болельщики освистали футболиста.

– Слышать, что товарища по команде освистывают... нам не нравится, – цитирует El Mundo Сауля. – В сборной Испании на данный момент мы не просто думаем о футболе, и это сложно для всех. Пике нельзя критиковать, его нельзя обвинять ни в чем, и нужно поддерживаете его как футболиста, даже если ваше мнение не совпадает с его. Его страница в Твиттере? Лично я бы так не делал, но это я и все разные.