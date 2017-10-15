Ньигес Сауль: "Очень хотел забить в матче с "Барселоной"

Полузащитник "Атлетико" Ньигес Сауль после матча 8-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (1:1) отметил, что команда не выполнила игровое задание во втором тайме встречи. Также футболист рад, что смог забить в ворота каталонцев.

– "Барселона" – отличная команда, и когда у них есть шансы, то сложно завершить игру с положительным результатом, – цитирует официальный сайт "Атлетико" Сауля. – План состоял в том, чтобы удержать их и играть на контратаках. В первом тайме мы справились отлично, а вот во втором сами себя заперли на своей половине поля.

Я очень хотел забить. У меня было несколько игр, когда я мог поразить ворота соперников, но не получалось. Мы знаем, что на следующей неделе еще одна важная игра. Теперь мы думаем о матче с "Карабахом".