Ньигес Сауль: "Два сезона играл с катетером и мочился кровью"

Полузащитник "Атлетико" Ньигес Сауль отметил, что долгое время имел проблемы со здоровьем. По его словам, ему приходилось использовать катетер. Напомним, что в феврале 2015 года в матче с "Байером" (0:1) полузащитник получил повреждение почки.

– Два предыдущих сезона я использовал катетер, а после каждого матча или тренировки я мочился кровью, – цитирует Сауля AS. – Это было нелегкое время. Я играл со своим здоровьем, но очень хотел выступать за "Атлетико". Сейчас у нас дополнительный настрой на каждый еврокубковый матч. Очень хотим выиграть Лигу чемпионов.

Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов "Лестер" - "Атлетико" состоится во вторник, 18 апреля, начало - в 21.45. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция матча "Лестер" - "Атлетико"