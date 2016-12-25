Неймар: "Я не умру, если не выиграю "Золотой мяч"

Нападающий "Барселоны" Неймар подчеркнул, что не расстроится, если ему не удастся завоевать "Золотой мяч". Лучшим результатом для бразильского форвард на данный момент является третье место в голосовании (в 2015 году). В голосовании 2016 года Неймар занял пятую позицию. Также он назвал пятикратного обладателя награды - партнера по команде Лионеля Месси - лучшим футболистом мира.

- Месси - лучший игрок, и мы уважаем его. Для меня большая честь играть с ним в одной команде, - цитирует BarcelonaFI Неймара. - Я счастлив здесь. И не умру, если не выиграю "Золотой мяч".