23:52 9 декабря | ФУТБОЛ — Испания

Неймар: "Я не буду убиваться из-за "Золотого мяча"

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Нападающий "Барселоны" Неймар отметил, что у него нет навязчивой идеи выиграть "Золотой мяч". Бразилец подчеркнул, что и без этого трофея доволен своим положением.

– Я очень счастлив в "Барселоне", доволен командой и своей жизнью, – цитирует Goal Неймара. – Конечно, хочется выиграть "Золотой мяч", но я не буду убиваться из-за него. Хочу быть счастливым – и я счастлив. Если не выиграю "Золотой мяч", ничего страшного не случится. Я играю в футбол не для этого. Мне нравится играть, и я продолжаю этим заниматься. Посмотрите на Иньесту. Он не похож ни на кого. Лучший полузащитник, которого я видел. Чтобы быть легендой, ему не нужен "Золотой мяч".

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