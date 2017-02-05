Неймар: "Я мечтаю о победе на чемпионате мира-2018"

Нападающий "Барселоны" Неймар отметил, что хочет подойти к чемпионату мира-2018 в оптимальном состоянии и выиграть турнир. По словам форварда, у него еще достаточно амбиций в футболе. Сегодня бразилец празднует свое 25-летие.

- У меня очень много амбиций, я еще не все сделал, что хотел, - приводит TV3 слова Неймара. - Еще много трофеев, которые я не выиграл. Хочу это исправить. Уже сейчас я думаю о чемпионате мира, не переставаю об этом мечтать. Буду трудиться, чтобы быть готовым к турниру. Для меня важно становиться лучше с каждым днем. Но не хочу быть лучше, чем другие.

С "Барселоной" нужно выиграть чемпионат Испании. Это будет трудно, но нет ничего невозможного. В прошлом году наше преимущество достигало 12 очков, но мы чуть не упустили титул. У меня уже есть семь трофеев с командой, но я хочу большего.