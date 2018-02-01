Неймар в судебном порядке потребует у "Барселоны" 30 миллионов евро за невыплату подъемных

Нападающий "ПСЖ" Неймар обратился в суд с заявлением на "Барселону", сообщает El Mundo Deportivo. По информации источника, бразильский нападающий хочет получить от каталонцев бонус в размере 30 миллионов евро, которые клуб должен был выплатить ему за продление контракта в октябре 2016 года.

В соглашении был прописан пункт, по которому каталонцы гарантировали Неймару выплату подъемных, которые были разделены на две части. Из-за перехода форварда в "ПСЖ" второй платеж так и не был совершен.

Вместе с тем, "Барселона" через суд хочет добиться от Неймара возвращения уже выплаченных ему средств, а также 9 миллионов евро за возмещение убытков. Сине-гранатовые утверждают, что нападающий не может претендовать на получение бонуса, поскольку контракт с клубом был разорван по его инициативе. Каталонцы оценивают ущерб от такого шага Неймара в 75 миллионов евро.

Напомним, бразилец выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, забив 106 мячей в 186 матчах. Летом прошлого года он перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро – этот трансфер стал самым дорогим в истории футбола.