19:58 | ФУТБОЛ — Испания

Неймар: "В "Барселону" взял бы Марселу"

0
0
0
1

Нападающий "Барселоны" Неймар отметил, что хотел бы видеть защитника "Реала" Марселу в каталонском клубе. По его словам, они просто друзья, а мадридский клуб обладает и другими великолепными исполнителями.

– Кого бы я выбрал из игроков "Реала"? Я выбрал бы Марселу, – цитирует Неймара CNN. – Потому что он – мой друг. Что касается Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и Карима Бензема, то они, безусловно, настоящие звезды, которые творят историю. У Криштиану Роналду несколько "Золотых мячей". Бэйл также проводит отличный сезон. Бензема – великолепный форвард и суперзвезда.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

а теперь придётся брать Марио Фернандеса))))

20:11

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ