Неймар: "В "Барселону" взял бы Марселу"

Нападающий "Барселоны" Неймар отметил, что хотел бы видеть защитника "Реала" Марселу в каталонском клубе. По его словам, они просто друзья, а мадридский клуб обладает и другими великолепными исполнителями.

– Кого бы я выбрал из игроков "Реала"? Я выбрал бы Марселу, – цитирует Неймара CNN. – Потому что он – мой друг. Что касается Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и Карима Бензема, то они, безусловно, настоящие звезды, которые творят историю. У Криштиану Роналду несколько "Золотых мячей". Бэйл также проводит отличный сезон. Бензема – великолепный форвард и суперзвезда.