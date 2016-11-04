Неймар: "У Гансу есть все, чтобы играть в любом топ-клубе мира"

Нападающий "Барселоны" Неймар с нетерпением ждет матча 11-го тура чемпионата Испании против "Севильи", в которой играет его друг и бывший партнер по команде Паулу Гансу. С 2009 по 2012 год бразильцы выступали за "Сантос". Оба форварда начинали свою карьеру в молодежной академии клуба.

– Я с нетерпением жду матча против "Севильи", – приводит fourfourtwo.com слова Неймара. – Это должна быть потрясающая игра, частью которой всегда желает быть любой футболист. К тому же, мне предстоит встретиться лицом к лицу с моим другом и бывшим партнером по "Сантосу" Гансу. Он – необыкновенный человек, с которым мы очень дружны, как на поле, так и за его пределами. Гансу обладает прекрасным чувством юмора и является душой любой компании. При этом он очень спокойный парень и замечательный футболист. Считаю, что у него есть все, чтобы заиграть в любом топ-клубе мира. Мы вместе завоевали наш первый трофей, став чемпионами Бразилии. Также в составе "Сантоса" мы становились обладателями Кубка Либертадорес. Но в предстоящем матче я намерен выйти победителем.

Гансу покинул "Сантос" в 2012 году. В следующем сезоне Неймар перешел в "Барселону". Соперники сойдутся на поле в рамках 11-го тура чемпионата Испании 6 ноября. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени.