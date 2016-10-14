Неймар: "Шрам останется на всю жизнь, но я не изменю стиль игры"

Нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии Неймар не собирается менять стиль своей игры. По его словам, многие футболисты умеют бить по ногам, но мало кто из них обладает хорошей техникой.

Напомним, в матче отборочного турнира чемпионата мира с Боливией (5:0) Неймар получил удар локтем в лицо. Защитник Ясмани Дук не стал извиняться за этот инцидент, подчеркнув, что бразильцу нужно задуматься над своим поведением на поле.

- Не намерен менять стиль своей игры, - приводит Sport.es слова Неймара. - Люди должны знать, что на поле я играю по-своему, стараясь забить, иду в обводку или помогаю партнерам поразить ворота. Мне нравится так действовать.

Я не могу ничем помочь, если это кому-то непонятно. Многие в футболе умеют бить локтями или по ногам. Но мало кто обладает такой техникой. Эпизод с Дуком? Думаю, этот шрам останется на всю жизнь.