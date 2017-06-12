Неймар - самый дорогой игрок по версии CIES Football Observatory

Нападающий "Барселоны" Неймар признан самым дорогим футболистом в мире по версии исследовательского центра CIES Football Observatory, сообщает пресс-служба организации. Трансферная стоимость 25-летнего бразильца составляет 210,7 миллиона евро.

Вторым самым дорогим игроком является полузащитник "Тоттенхэма" Делле Алли со стоимостью 155,1 миллиона евро, а замыкает тройку его одноклубник нападающий Харри Кейн - 153,6 миллиона евро.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси расположился на четвертой строчке (151,7 миллиона евро), а форвард "Реала" Криштиану Роналду - на 11-й (112,4 миллиона евро).