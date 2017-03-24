Неймар: "С Месси и Суаресом мы дополняем друг друга"

Нападающий "Барселоны" Неймар отметил, что ему нравится играть в одной команде с Лионелем Месси и Луисом Суаресом. По словам бразильца, у этого трио сложились хорошие отношения, что помогает показывать качественный футбол.

- "Золотой мяч" - это одна из моих целей, - приводит Daily Mail слова Неймара. - Это моя мечта. Но я не спешу, и это не главная причина, по которой я играю в футбол. Я выхожу на поле, чтобы стать счастливым и помочь своей команде. И только в этом случае можно получить награду.

Игра рядом с Месси и Луисом Суаресом? Я считаю, что мы хорошо дополняем друг друга. Я играю слева правой ногой, Месси играет справа левой ногой, а Суарес наш лучший бомбардир. Мы всегда помогаем друг другу на поле. Кроме того, мы дружим и приносим это в игру. Намного легче действовать на поле, когда тебе нравится работать со своими партнерами.