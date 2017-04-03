Неймар: "Рад 100-му голу, но победа над "Гранадой" важнее"

Нападающий "Барселоны" Неймар рад своему 100-му голу в составе сине-гранатовых. Тем не менее, он признался, что для него важнее победы. Вчера каталонцы переиграли "Гранаду" (4:1).

Неймару потребовалось всего 177 матчей для того, чтобы стать третьим бразильцем в истории "Барселоны", достигшем этого результата. Больше него забивали только Ривалдо (130 голов) и Эваристо (105).

- Очень рад, что забил свой 100-й гол за "Барселону", но я больше счастлив от того, что мы победили, - цитирует пресс-служба клуба Неймара. - Мой лучший гол? Каждый мой гол важен по-своему, поэтому я не могу выбрать один.