Неймар пытался убедить Суареса покрасить волосы

Нападающий "Барселоны" Неймар признался, что пытался убедить партнера по команде Луиса Суареса также покрасить волосы в белый цвет. Как сообщает Marca, бразилец покрасился после Олимпиады-2016, поскольку обещал сделать это друзьям, если победит на Играх в Рио-де-Жанейро. Затем он рассказал, что пробовал вместе с Лионелем Месси, который также осветлил волосы, убедить Суареса сделать то же самое. Однако уругваец отказался.