10:42 | ФУТБОЛ — Испания

Неймар пытался убедить Суареса покрасить волосы

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Нападающий "Барселоны" Неймар признался, что пытался убедить партнера по команде Луиса Суареса также покрасить волосы в белый цвет. Как сообщает Marca, бразилец покрасился после Олимпиады-2016, поскольку обещал сделать это друзьям, если победит на Играх в Рио-де-Жанейро. Затем он рассказал, что пробовал вместе с Лионелем Месси, который также осветлил волосы, убедить Суареса сделать то же самое. Однако уругваец отказался.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Во делать нечего. Сам хочешь-сам и перекрашивайся. А то укусит.

10:49

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