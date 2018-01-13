12:11 | Футбол — Испания

Неймар предстанет перед судом по делу о мошенничестве

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Нападающий "ПСЖ"  Неймар будет вызван в суд по делу о мошенничестве при оформлении трансфера из "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году. Как сообщает El Pais, перед судом также предстанут бывший и нынешний президенты "Барселоны", а также отец Неймара.

В суд на участников сделки подал инвестиционный фонд DIS, который считает, что недополучил деньги из-за сговора сторон. Часть прав на Неймара принадлежала DIS, трансфер был оформлен за 57,1 миллиона евро, а потом выяснилось, что реальная сумма была выше.

Неймару за мошенничество грозит до двух лет тюрьмы и штраф в размере 10 миллионов евро, если вина игрока будет доказана.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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crazysun78

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shpasic

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