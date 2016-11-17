Неймар попросил Коутинью перейти в "Барселону"

Нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии Неймар убеждает полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутинью перейти в каталонский клуб, утверждает esporte.uol.com.br. Отмечается, что игроки говорили на эту тему в перерыве матча за сборную Бразилии. Коутинью не против подобного трансфера, но у него осталось еще 4 года по контракту в "Ливерпуле". "Барселона" следит за выступлением 24-летнего бразильца, однако конкретных предложений не делает. Добавим, что в контракте Коутинью не прописана сумма отступных.