Неймар: "Поправляйся скорее, Торрес"

Нападающий "Барселоны" Неймар пожелал скорейшего выздоровления форварду "Атлетико" Фернандо Торресу. На 84-й минуте матча с "Депортиво" 32-летний испанец ударился головой о газон после столкновения с соперником и потерял сознание. Игрока унесли с поля на носилках, после чего он был незамедлительно отправлен в больницу для выяснения тяжести черепно-мозговой травмы.

"Поправляйся скорее, Фернандо Торрес", - написал в своем "Твиттере" Неймар.