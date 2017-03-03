09:18 | ФУТБОЛ — Испания

Неймар: "Поправляйся скорее, Торрес"

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Нападающий "Барселоны" Неймар пожелал скорейшего выздоровления форварду "Атлетико" Фернандо Торресу. На 84-й минуте матча с "Депортиво" 32-летний испанец ударился головой о газон после столкновения с соперником и потерял сознание. Игрока унесли с поля на носилках, после чего он был незамедлительно отправлен в больницу для выяснения тяжести черепно-мозговой травмы. 

"Поправляйся скорее, Фернандо Торрес", - написал в своем "Твиттере" Неймар.

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Материалы REN-TV

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