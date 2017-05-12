10:19 | ФУТБОЛ — Испания

Неймар: "Покину "Барселону", если Унсуэ останется в клубе"

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Нападающий "Барселоны" Неймар собирается сменить клуб, в случае если помощник главного тренера Луиса Энрике Хуан Карлос Унсуэ останется в стане сине-гранатовых.

– Если Унсуэ останется в "Барселоне", я покину клуб, – приводит Mundo Deportivo слова бразильца.

Причиной таких заявлений стала словесная перепалка тренера с игроком. На одной из тренировок Унсуэ сделал замечание бразильцу, однако футболист воспринял это с недовольством. В результате игрок подвергся критике за его поведение вне футбольного поля.

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