Неймар: "Покину "Барселону", если Унсуэ останется в клубе"

Нападающий "Барселоны" Неймар собирается сменить клуб, в случае если помощник главного тренера Луиса Энрике Хуан Карлос Унсуэ останется в стане сине-гранатовых.



– Если Унсуэ останется в "Барселоне", я покину клуб, – приводит Mundo Deportivo слова бразильца.



Причиной таких заявлений стала словесная перепалка тренера с игроком. На одной из тренировок Унсуэ сделал замечание бразильцу, однако футболист воспринял это с недовольством. В результате игрок подвергся критике за его поведение вне футбольного поля.