18:30 | Футбол — Испания

Неймар подаст на "Барселону" жалобу в ФИФА за невыплаченные 23 миллиона?

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Нападающий "ПСЖ" Неймар может пожаловаться в ФИФА на "Барселону" за невыплаченный бонус, утверждает Sky Sports.

Отмечается, что каталонцы не выплатили отцу 25-летнего бразильца, который также является его агентом, бонус в размере 23 миллионов фунтов за продление контракта Неймаром в прошлом году. Пока официальная жалоба не направлена в ФИФА, однако такая возможность рассматривается.

Напомним, на прошлой неделе Неймар перешел из "Барселоны" в "ПСЖ", подписав пятилетний контракт. Сумма сделки составила 222 миллиона евро.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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mikeV

В особо циничной форме надругались над финансовым фэйрплеем, так ещё и жалобы пишут...

19:04

alan77

Парочка Неймаров...идите далеко

18:43