Неймар отпраздновал с партнерами победу над "Реалом" по видеосвязи

Нападающий "Барселоны" Неймар смог отпраздновать победу в матче 33-го тура чемпионата Испании над "Реалом" (3:2) вместе с командой в раздевалке. Каталонцы связались с бразильским форвардом, пропустившем игру из-за дисквалификации, по видеосвязи.

Images: Messi holds the phone while Neymar is on the call to add him in the team celebration #fcblive [via @FCBW_A7] pic.twitter.com/I5fdGWoZR9 – Barcastuff (@barcastuff_real) 23 апреля 2017 г.

"Реал" – "Барселона": главное о матче // Трансляция матча "Реал" – "Барселона"