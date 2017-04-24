02:55 | ФУТБОЛ — Испания

Неймар отпраздновал с партнерами победу над "Реалом" по видеосвязи

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Нападающий "Барселоны" Неймар смог отпраздновать победу в матче 33-го тура чемпионата Испании над "Реалом" (3:2) вместе с командой в раздевалке. Каталонцы связались с бразильским форвардом, пропустившем игру из-за дисквалификации, по видеосвязи.

"Реал" – "Барселона": главное о матче // Трансляция матча "Реал" – "Барселона"

 
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